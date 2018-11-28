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Южная и Северная Кореи проведут совместную инспекцию железных дорог

Новости » Политика    28.11.2018 - 20:45
Южная и Северная Кореи проведут совместную инспекцию железных дорог
Иллюстративное фото (pxhere.com)

Инспекцию 1200 километров железнодорожных путей начнут уже в эту пятницу

Южная и Северная Кореи договорились провести совместную инспекцию двух железнодорожных путей на западе и востоке КНДР для их модернизации, а также для соединения трансграничных железнодорожных линий между странами. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Yonhap.

Отмечается, что инспекцию 1200 километров железнодорожных путей начнут уже в этую пятницу.

"В среду Южная и Северная Кореи договорились провести 18-дневную инспекцию двух железнодорожных путей на западе и востоке КНДР для их модернизации и соединения трансграничной железнодорожной линии", - говорится в сообщении.

Отметим, Северная и Южная Корея начали процесс демонтажа 20 постов, которые находятся на укрепленной границе между двумя странами. КНДР содержит около 160 пограничных постов вдоль другой части 250-километрового рубежа, а Южная Корея - около 60. Долгосрочной целью является ликвидация всех их.

Также Кореи вместе с командованием ООН договорились отвести оружие от границы. Стороны договорились отвести 11 постов в радиусе 1 км вдоль Военной демаркационной линии границы до конца 2018. Также планируется отвод всего оружия с Объединенной зоны безопасности. 

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