Южная Осетия в июле проведет "референдум" по присоединению к России

Фото: Анатолий Бибилов назначил дату референдуму о вождении в состав России (facebook.com)

"Президент" Южной Осетии Анатолий Бибилов назначил на июль текущего года референдум о вхождения "республики" в состав России. Ранее он назвал эту задачу стратегической целью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.