ru ua
Пт, 13 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Південна Осетія в липні проведе "референдум" щодо приєднання до Росії

Новость на русском →
Цхінвал, П'ятниця 13 травня 2022 20:59
Південна Осетія в липні проведе "референдум" щодо приєднання до Росії Фото: Анатолій Бібілов призначив дату референдуму про водіння до складу Росії (facebook.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

"Президент" Південної Осетії Анатолій Бібілов призначив на липень поточного року референдум про входження "республіки" до складу Росії. Раніше він назвав це завдання стратегічною метою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Зазначається, що "президент" Південної Осетії видав "указ" про проведення референдуму щодо приєднання окупованої території Грузії до Росії. У "документі", який набирає чинності з моменту публікації, дата голосування призначена на 17 липня.

"Республіка Південна Осетія" це невизнане формування на території Грузії, яке після війни з Росією у 2008 році знаходиться під російською окупацією.

Нагадаємо, про намір провести референдум щодо входження Південної Осетії до складу Росії Бібілов оголосив наприкінці березня.

Відзначити, у Грузії назвали проведення цього референдуму неприйнятними і заявив, що його результати будуть юридично нікчемні.

Напередодні прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що Тбілісі не планує відкривати "другий фронт" з Росією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Южная Осетия Грузія Російська Федерація Референдум
NEWS
Керував звірствами у Сирії. Стало відоме ім'я генерала, який наказував обстрілювати Харків
Керував звірствами у Сирії. Стало відоме ім'я генерала, який наказував обстрілювати Харків
DAILY
Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС