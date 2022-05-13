Південна Осетія в липні проведе "референдум" щодо приєднання до Росії

Фото: Анатолій Бібілов призначив дату референдуму про водіння до складу Росії (facebook.com)

"Президент" Південної Осетії Анатолій Бібілов призначив на липень поточного року референдум про входження "республіки" до складу Росії. Раніше він назвав це завдання стратегічною метою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.