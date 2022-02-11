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Южная Корея запретила своим гражданам поездки в Украину и призвала их покинуть страну

Автор: Дмитрий Кузнецов

Правительство Южной Кореи ввело максимальный, 4 уровень, опасности на поездки в Украину. Корейцам запретили посещать украинскую территорию и призвали немедленно покинуть страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Южной Кореи.

"В связи с ситуацией в Украине правительство приняло решение в срочном порядке поднять уровень опасности о поездках в Украину до 4-го уровня (поездки запрещены). Требование вступает в силу с 13 февраля", - говорится в сообщении министерства.

В МИД подчеркнули, что повышение уровня опасности до максимального является превентивной мерой в рамках подготовки к внезапному ухудшению ситуации в Украине. Граждан Южной Кореи, которые находятся на украинской территории, призвали немедленно покинуть страны доступными рейсами.

В ведомстве добавили, что те граждане Южной Кореи, которые не покинут Украину, могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующими правилами, такими как паспортный закон.

Напомним, сегодня МИД Японии повысил уровень угрозы нахождения в Украине до максимального и призвал японских граждан немедленно покинуть территорию страны.

Отметим, накануне президент США Джо Байден призвал американцев покинуть Украину из-за угрозы российского вторжения.

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