Південна Корея заборонила своїм громадянам поїздки в Україну і закликала їх покинути країну

Уряд Південної Кореї ввів максимальний, 4 рівень, небезпеки на поїздки в Україну. Корейцям заборонили відвідувати українську територію і закликали негайно покинути країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Південної Кореї .

"У зв'язку з ситуацією в Україні Уряд прийняв рішення в терміновому порядку підняти рівень небезпеки про поїздки в Україну до 4-го рівня (поїздки заборонені). Вимога набирає чинності з 13 лютого", - йдеться в повідомленні Міністерства.

У МЗС підкреслили, що підвищення рівня небезпеки до максимального є превентивним заходом в рамках підготовки до раптового погіршення ситуації в Україні. Громадян Південної Кореї, які перебувають на українській території, закликали негайно покинути країни доступними рейсами.

У відомстві додали, що ті громадяни Південної Кореї, які не покинуть Україну, можуть бути притягнуті до відповідальності відповідно до чинних правил, таких як паспортний закон.