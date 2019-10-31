Південна Корея висловила стурбованість запуском ракет КНДР

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Південна Корея вважає, що дії КНДР не сприяють зниженню напруженості в регіоні

Рада національної безпеки Південної Кореї провів екстрене засідання і висловив стурбованість, після запуску ракет Північною Кореєю у бік Японського моря. Про це повідомляє південнокорейське агентство Yonhap.

Як повідомили в Радбезі Південної Кореї, КНДР здійснила запуск двох балістичних ракет ближньої дії з району міста Сунчхон, провінції Південний Пхенан, в напрямку Японського моря.

"Наші військові підтримують стан готовності, відстежуючи можливість нового запуску", - йдеться в заяві СНБ.

Також Південна Корея закликала КНДР припинити запуски ракет, так як це не сприяє зниженню напруженості на півострові.

Нагадаємо, на початку жовтня Північна Корея запустила дві балістичні ракети у бік Японії, одна з яких впала в японській економічній зоні. У зв'язку із запуском ракет уряд Японії висловило протест.

У КНДР підтвердили, що провели запуск нової балістичної ракети Pukguksong-3 з підводного човна. При цьому Північна Корея відзначила, що запуск ракет не загрожував безпеці сусідніх країн.