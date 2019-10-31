ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Південна Корея висловила стурбованість запуском ракет КНДР

Новини » В світі     31.10.2019 - 14:49
Південна Корея висловила стурбованість запуском ракет КНДР
Ілюстративне фото (flickr.com/koreanet)

Південна Корея вважає, що дії КНДР не сприяють зниженню напруженості в регіоні

Рада національної безпеки Південної Кореї провів екстрене засідання і висловив стурбованість, після запуску ракет Північною Кореєю у бік Японського моря. Про це повідомляє південнокорейське агентство Yonhap.

Як повідомили в Радбезі Південної Кореї, КНДР здійснила запуск двох балістичних ракет ближньої дії з району міста Сунчхон, провінції Південний Пхенан, в напрямку Японського моря.

"Наші військові підтримують стан готовності, відстежуючи можливість нового запуску", - йдеться в заяві СНБ.

Також Південна Корея закликала КНДР припинити запуски ракет, так як це не сприяє зниженню напруженості на півострові.

Нагадаємо, на початку жовтня Північна Корея запустила дві балістичні ракети у бік Японії, одна з яких впала в японській економічній зоні. У зв'язку із запуском ракет уряд Японії висловило протест.

У КНДР підтвердили, що провели запуск нової балістичної ракети Pukguksong-3 з підводного човна. При цьому Північна Корея відзначила, що запуск ракет не загрожував безпеці сусідніх країн.

КНДР закликала США не ігнорувати крайній термін для переговорів Кім Чен Ин заявив про "особливі" відносини з Трампом
Новини України КНДРЮжная Кореязапуск ракеты
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся