Южная Корея введет обязательную самоизоляцию для всех туристов

Южная Корея устанавливает обязательный 10-дневный карантин для всех международных путешественников. Правило вступает в силу с 3 декабря и продлится в течение двух недель.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN .

В то же время граждане Кореи и иностранцы, которые находятся в стране в течение долгого времени - могут самоизолироваться дома. Другие же будут помещены на карантин в учреждение, которое назначит правительство.

Также страна запретит путешественникам из Нигерии въезжать в страну на краткосрочный период. Всего соответствующее ограничение ввели против семи южноафриканских стран - Ботсваны, Намибии, Зимбабве, Лесото, Эсватинии, Малави и Мозамбика.

С субботы Корея также прекратит прямые рейсы из Эфиопии. Правительство организует нерегулярные рейсы для корейских граждан, которые планируют вернуться из африканских стран.