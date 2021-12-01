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Південна Корея введе обов'язкову самоізоляцію для усіх туристів

Автор: Сергій Пишкін

Південна Корея встановлює обов’язковий 10-денний карантин для всіх міжнародних мандрівників. Правило набирає чинності з 3 грудня й триватиме протягом двох тижнів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

Водночас громадяни Кореї та іноземці, які перебувають в країні протягом довгого часу - можуть самоізолюватися вдома. Інші ж будуть поміщені на карантин до установи, яку призначить уряд.

Також країна заборонить мандрівникам з Нігерії в’їжджати до країни на короткостроковий період. Загалом відповідне обмеження ввели проти семи південноафриканських країн - Ботсвани, Намібії, Зімбабве, Лесото, Есватіні, Малаві та Мозамбіку.

З суботи Корея також припинить прямі рейси з Ефіопії. Уряд організує нерегулярні рейси для корейських громадян, які планують повернутися з африканських країн.

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Южная Корея