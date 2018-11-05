Южная Корея и США проводят совместные военные учения

Фото: gettyimages.com)

Учения проходят накануне переговоров Северной Кореи и США

Соединенные Штаты Америки (США) и Южная Корея сегодня, 5 ноября, проводят совместные военные учения. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как отмечается, учения проходят накануне переговоров, которые в Нью-Йорке с представителями Северной Кореи планирует провести госсекретарь США Майк Помпео.

В учениях в Южной Корее принимают участие около 500 американских и южнокорейских морских пехотинцев.

В свою очередь, министр обороны Южной Кореи заявил, что Сеул и Вашингтон до конца года определятся, проводить ли в 2019 году масштабные учения Vigilant Ace.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео ранее заявил, что США и Южная Корея возобновят совместные военные учения, если Северная Корея будет недобросовестно вести переговоры относительно своей ядерной программы.

Также РБК-Украина писало, что Соединенные Штаты Америки и Северная Корея намерены развивать "новые отношения" между странами.