США и Южная Корея восстановит военные учения, если КНДР выйдет из переговоров, - Помпео

Если США увидят, что переговоры со стороны КНДР ведутся недобросовестно, военные учения возобновятся

Соединенные Штататы и Южная Корея возобновят совместные военные учения, если Северная Корея будет недобросовестно вести переговоры относительно своей ядерной программы. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, информирует Associated Press.

Помпео находится в Южной Корее после встречи Трампа и Ким Чен Ына, на которой президент США объявил о решении прекратить военные учения с Южной Кореей.

Помпео сообщил, что присутствовал лично на встрече лидеров КНДР и США, когда Трамп четко дал понять, что условием "замораживания" военных учений являются добросовестные переговоры.

Если США увидят, что переговоры со стороны КНДР ведутся недобросовестно, военные учения возобновятся.

Помпео сообщил, что Трамп в своих высказываниях был очень конкретным и четко огласил свои условия.

Напомним, встреча лидеров КНДР и США была закрытой. По результатам саммита опубликован текст итогового соглашения между странами, в котором Ким Чен Ын подтвердил свою твердую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.