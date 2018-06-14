Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

США и Южная Корея восстановит военные учения, если КНДР выйдет из переговоров, - Помпео

НовостиПолитика    14.06.2018 - 00:30
Фото: Майк Помпео (flickr.com)
Фото: Майк Помпео (flickr.com)

Если США увидят, что переговоры со стороны КНДР ведутся недобросовестно, военные учения возобновятся

Соединенные Штататы и Южная Корея возобновят совместные военные учения, если Северная Корея будет недобросовестно вести переговоры относительно своей ядерной программы. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, информирует  Associated Press.

Помпео находится в Южной Корее после встречи Трампа и Ким Чен Ына, на которой президент США объявил о решении прекратить военные учения с Южной Кореей.

Помпео сообщил, что присутствовал лично на встрече лидеров КНДР и США, когда Трамп четко дал понять, что условием "замораживания" военных учений являются добросовестные переговоры.

Если США увидят, что переговоры со стороны КНДР ведутся недобросовестно, военные учения возобновятся.

Помпео сообщил, что Трамп в своих высказываниях был очень конкретным и четко огласил свои условия.

Напомним, встреча лидеров КНДР и США была закрытой. По результатам саммита опубликован текст итогового соглашения между странами, в котором Ким Чен Ын подтвердил свою твердую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Сингапур потратил 15 млн долларов на саммит США и КНДР Трамп: ядерной угрозы со стороны КНДР больше нет
Теги публикации: Майк Помпео, Соединенные Штаты Америки, КНДР, соглашение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Запустили в голову бутылкой": в Киеве ромы напали на подростка
"Чемпионат войны": художник из Днепра создал альтернативный календарь к ЧМ-2018
"Вам напомнить, что вы женат": Юрий Горбунов "засветился" в компании четырех красоток (фото)
"Ехала в роддом с температурой": Алена Шоптенко рассказала о родах
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь