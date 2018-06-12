Саммит лидеров США и КНДР: опубликован текст итогового соглашения

Документ представляет собой декларацию о намерении обеих стран строить "новые отношения"

Соединенные Штаты Америки и Северная Корея намерены развивать "новые отношения" между странами. Текст соглашения по итогам саммита в Сингапуре опубликовал американский телеканал CNN, ниже приводится перевод документа.

Президент США Дональд Дж. Трамп и лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын провели первый исторический саммит в Сингапуре 12 июня 2018 года.

Президент Трамп и лидер Ким Чен Ын провели всесторонний, глубокий и искренний обмен мнениями по вопросам, связанным с установлением новых отношений между США и КНДР и построением прочного и надежного мирного режима на Корейском полуострове. Президент Трамп обязался предоставить гарантии безопасности КНДР, а Ким Чен Ын подтвердил свою твердую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Будучи убежденными в том, что установление новых отношений между США и КНДР будет способствовать миру и процветанию Корейского полуострова и всего мира, и, признавая, что укреплению доверия поспособствует денуклеаризация Корейского полуострова, президент Трамп и лидер Ким Чен Ун заявляют, что:

Соединенные Штаты и КНДР обязуются установить новые отношения между США и КНДР в соответствии с желанием народов двух стран мира и процветания;

Соединенные Штаты и КНДР присоединятся к усилиям по созданию прочного и стабильного мирного режима на Корейском полуострове;

Подтверждая декларацию Панмунджома от 27 апреля 2018 года, КНДР обязуется добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова;

Соединенные Штаты и КНДР продолжат поиск и идентификацию останков военнопленных и пропавших без вести в годы Корейской войны.

Признавая тот факт, что саммит США-КНДР - первый в истории - был эпохальным событием, которое имеет большое значение для преодоления многолетней напряженности и военных действий между двумя странами и для нового будущего, президент Трамп и лидер Ким Чен Ын обязуются полностью и оперативно выполнять положения совместного соглашения. Соединенные Штаты и КНДР обязуются провести следующие переговоры с участием госсекретаря США Майком Помпео и соответствующим высокопоставленным должностным лицом КНДР в кратчайшие сроки для реализации результатов саммита США и КНДР.

Президент США Дональд Дж. Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын обязались сотрудничать в целях развития новых отношений между США и КНДР и содействия миру, процветанию и безопасности на Корейском полуострове.

Напомним, ранее сообщалось, что цены на нефть выросли после заявлений Трампа и Ким Чен Ына.