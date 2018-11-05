Південна Корея і США проводять спільні військові навчання

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Навчання проходять напередодні переговорів Північної Кореї і США

Сполучені Штати Америки (США) і Південна Корея сьогодні, 5 листопада, проводять спільні військові навчання. Про це передає РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як наголошується, навчання проходять напередодні переговорів, які в Нью-Йорку з представниками Північної Кореї планує провести держсекретар США Майк Помпео.

У навчаннях в Південній Кореї беруть участь близько 500 американських і південнокорейських морських піхотинців.

У свою чергу, міністр оборони Південної Кореї заявив, що Сеул і Вашингтон до кінця року визначаться, чи проводити в 2019 році масштабні навчання Vigilant Ace.

Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео раніше заявив, що США і Південна Корея відновлять спільні військові навчання, якщо Північна Корея буде недобросовісно вести переговори щодо своєї ядерної програми.

Також РБК-Україна писало, що Сполучені Штати Америки, Північна Корея мають намір розвивати "нові відносини" між країнами.