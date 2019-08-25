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Южная Корея проведет учения вблизи спорных с Японией островов

Новости » Политика    25.08.2019 - 09:44
Южная Корея проведет учения вблизи спорных с Японией островов
Иллюстративное фото (CNN)

В Японии выступили с критикой таких действий Южной Кореи

Южная Корея проведет двухдневные военные учения вблизи японских островов Токто, которые являются спорной территорией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Yonhap.

Как сообщил представитель южнокорейских Военно-морских сил, в учения вблизи спорных островов Токто примут участие военнослужащие морских, воздушных и наземных сил. Однако количество военных, которые будут принимать участие в учениях, он не назвал.

Также источник пояснил, что учения проводят для того, чтобы закрепить намерения Южной Кореи по защите своих территорий в Японском море, в том числе, островов Токто.

"С учетом важности и размера учений, они получили название "Учения по обороне территорий в Японском море", - отметил собеседник.

Со своей стороны в Японии призвали Южную Корею отказаться от военных учений в спорном регионе.

"Такэсима (японское название островов Токто - ред.) - исконная территория Японии. Проведение военных учений там абсолютно неприемлемо. Это заслуживает крайнего сожаления, и мы решительно требуем остановить их", - заявили в японском правительстве.

Напомним, ранее в Южной Кореи сообщили, что Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности в Японском море. За испытаниями наблюдал лично лидер КНДР Ким Чен Ын.

РБК-Украина писало, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал запуск новых ракет КНДР предупреждением для США и Южной Кореи на фоне их совместных военных учений. Северокорейский лидер подчеркнул, что запуск ракет является "адекватным предупреждением" для Вашингтона и Сеула.

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