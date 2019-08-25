Південна Корея проведе навчання поблизу спірних з Японією островів

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В Японії виступили з критикою таких дій Південної Кореї

Південна Корея проведе дводенні військові навчання поблизу японських островів Токто, які є спірною територією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Yonhap.

Як повідомив представник південнокорейських Військово-морських сил, в навчання поблизу спірних островів Токто візьмуть участь військовослужбовці морських, повітряних та наземних сил. Однак кількість військових, які братимуть участь в навчаннях, він не назвав.

Також джерело пояснило, що навчання проводять для того, щоб закріпити наміри Південної Кореї щодо захисту своїх територій в Японському морі, в тому числі, островів Токто.

"З урахуванням важливості та розміру навчань, вони отримали назву "Навчання по обороні територій в Японському морі", - зазначив співрозмовник.

Зі свого боку в Японії закликали Південну Корею відмовитися від військових навчань у спірному регіоні.

"Такесіма (японська назва островів Токто - ред.) - споконвічна територія Японії. Проведення військових навчань там абсолютно неприйнятне. Це заслуговує крайнього жалю, і ми рішуче вимагаємо зупинити їх", - заявили в японському уряді.

Нагадаємо, раніше в Південній Кореї повідомили, що Північна Корея запустила дві балістичні ракети малої дальності в Японському морі. За випробуваннями спостерігав особисто лідер КНДР Кім Чен Ин.

Також РБК-Україна писало, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин назвав запуск нових ракет КНДР попередженням для США і Південної Кореї на тлі їхніх спільних військових навчань. Північнокорейський лідер наголосив, що запуск ракет є "адекватним попередженням" для Вашингтону та Сеулу.