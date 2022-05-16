Южная Корея приложит все усилия, чтобы помочь Северной Корее победить COVID-19

Южная Корея не пожалеет усилий, чтобы помочь Северной Корее в борьбе со вспышкой COVID-19. Об этом заявил президент Юн Сук Ель и подтвердил, что он останется открытым для гуманитарной помощи северному соседу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Если Северная Корея ответит на нашу поддержку, мы не пожалеем лекарств, включая вакцины от COVID-19, медицинское оборудование и медицинский персонал", - заявил Юн в своем выступлении на пленарном заседании Национальной ассамблеи.
Напомним, что Ким Чен Ын приказал мобилизовать военных из-за вспышки COVID-19. Политбюро Трудовой партии Кореи вновь провело экстренное совещание.
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