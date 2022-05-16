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Південна Корея докладе всіх зусиль, щоб допомогти Північній Кореї перемогти COVID-19

Юн Сук Ялина (Фото: reuters.com)
Автор: Константин Широкун

Південна Корея не пошкодує зусиль, щоб допомогти Північній Кореї в боротьбі зі спалахом COVID-19. Про це заявив президент Юн Сук Ель і підтвердив, що він залишиться відкритим для гуманітарної допомоги північному сусідові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Якщо Північна Корея відповість на нашу підтримку, ми не пошкодуємо ліків, включаючи вакцини від COVID-19, Медичне обладнання та медичний персонал", - заявив Юн у своєму виступі на пленарному засіданні Національної асамблеї.

Нагадаємо, що Кім Чен Ин наказав мобілізувати військових через спалах COVID-19. Політбюро Трудової партії Кореї знову провело екстрену нараду.

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