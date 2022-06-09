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Южная Корея предоставит 1,2 млн долларов на поддержку украинских АЭС

Фото: Южная Корея предоставит 1,2 млн долларов на поддержку украинских АЭС (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Южная Корея выделит 1,2 миллиона долларов на поддержку безопасной работы атомных электростанций Украины, которые находятся под военной угрозой на фоне продолжающейся войны с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Поддержка будет оказана через Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) для направления персонала и закупки оборудования, необходимого для принятия мер безопасности на объектах.

"Наше правительство будет активно поддерживать усилия МАГАТЭ по обеспечению безопасной эксплуатации атомных электростанций в Украине и участвовать в других международных усилиях, связанных с мирным использованием ядерной энергии", - говорится в сообщении МИД Южной Кореи.

Напомним, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси снова пытается попасть на Запорожскую АЭС. В "Энегоатоме" обвиняют его в попытке легитимизовать захват Россией станции.

Кроме того, ранее МАГАТЭ анонсировал визит иностранных специалистов на Чернобыльскую АЭС.

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МАГАТЭУкраинаЮжная КореяАЭСВойна России против Украины