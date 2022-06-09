Южная Корея предоставит 1,2 млн долларов на поддержку украинских АЭС

Южная Корея выделит 1,2 миллиона долларов на поддержку безопасной работы атомных электростанций Украины, которые находятся под военной угрозой на фоне продолжающейся войны с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Поддержка будет оказана через Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) для направления персонала и закупки оборудования, необходимого для принятия мер безопасности на объектах.

"Наше правительство будет активно поддерживать усилия МАГАТЭ по обеспечению безопасной эксплуатации атомных электростанций в Украине и участвовать в других международных усилиях, связанных с мирным использованием ядерной энергии", - говорится в сообщении МИД Южной Кореи.