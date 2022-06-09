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Південна Корея надасть 1,2 млн доларів на підтримку українських АЕС

Фото: Південна Корея надасть 1,2 млн доларів на підтримку українських АЕС (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Південна Корея виділить 1,2 мільйона доларів на підтримку безпечної роботи атомних електростанцій України, які перебувають під військовою загрозою на тлі триваючої війни з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Підтримка буде надана через міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) для направлення персоналу та закупівлі обладнання, необхідного для вжиття заходів безпеки на об'єктах.

"Наш уряд буде активно підтримувати зусилля МАГАТЕ щодо забезпечення безпечної експлуатації атомних електростанцій в Україні і брати участь в інших міжнародних зусиллях, пов'язаних з мирним використанням ядерної енергії", - йдеться в повідомленні МЗС Південної Кореї.

Нагадаємо, гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі знову намагається потрапити на Запорізьку АЕС. В "Енегоатомі" звинувачують його в спробі легітимізувати захоплення Росією станції.

Крім того, раніше МАГАТЕ анонсував візит іноземних фахівців на Чорнобильську АЕС.

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МАГАТЭУкраїнаЮжная КореяАЕСВійна Росії проти України