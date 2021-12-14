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Южная Корея побила антирекорд по смертности от COVID с начала пандемии

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Южная Корея, Вторник 14 декабря 2021 13:27
Южная Корея побила антирекорд по смертности от COVID с начала пандемии Фото: (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

В понедельник, 13 декабря, в Южной Корее от коронавируса умерло самое большое количество граждан с начала пандемии. При этом больницы страны изо всех сил пытаются справиться с ростом числа тяжелобольных пациентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

За сутки в Южной Корее зарегистрировали 94 смертельных случая. В это же время критические случаи достигли рекордного уровня - 906. Всего за 13 декабря зафиксировали 5 567 новых заражений.

По словам высокопоставленного чиновника министерства здравоохранения Пака Хяна, медицинские ресурсы быстро заканчиваются в Сеуле и близлежащих мегаполисах, где около 86% отделений интенсивной терапии, предназначенных для пациентов с COVID-19, уже заняты.

В Южной Корее вакцинировано 81,3% населения. Всего в стране проживает 52 миллиона жителей. Но только 13,9% из них получили третью дозу вакцины против COVID.

Напомним, с 3 декабря Южная Корея установила обязательный 10-дневный карантин для всех международных путешественников.

Также власти Южной Кореи рассматривают отмену бесплатного лечения коронавируса. Она может касаться тех граждан, которые не привились от COVID-19.

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