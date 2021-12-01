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Южная Корея введет обязательную самоизоляцию для всех туристов

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Среда 01 декабря 2021 17:50
Южная Корея введет обязательную самоизоляцию для всех туристов Фото: Южная Корея введет обязательную самоизоляцию для всех туристов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Южная Корея устанавливает обязательный 10-дневный карантин для всех международных путешественников. Правило вступает в силу с 3 декабря и продлится в течение двух недель.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В то же время граждане Кореи и иностранцы, которые находятся в стране в течение долгого времени - могут самоизолироваться дома. Другие же будут помещены на карантин в учреждение, которое назначит правительство.

Также страна запретит путешественникам из Нигерии въезжать в страну на краткосрочный период. Всего соответствующее ограничение ввели против семи южноафриканских стран - Ботсваны, Намибии, Зимбабве, Лесото, Эсватинии, Малави и Мозамбика.

С субботы Корея также прекратит прямые рейсы из Эфиопии. Правительство организует нерегулярные рейсы для корейских граждан, которые планируют вернуться из африканских стран.

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