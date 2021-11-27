Южная Корея планирует обязать невакцинированных платить за лечение от COVID-19

Власти Южной Кореи рассматривают отмену бесплатного лечения коронавируса. Оно будет касаться тех граждан, которые не привились от COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsis .

Как объясняют в правительстве, принятие такого решения должно повысить уровень иммунизации от коронавируса в стране, который, по последним данным, составляет 79,4% населения и 91,2% среди взрослого населения, но власть отмечает, что "этого недостаточно".

"Это обсуждалось, со стороны правительства будет рассмотрен законодательный аспект и то, как это воспримут граждане. Когда мы соберем это все вместе, в декабре можно будет на очередной сессии парламента отредактировать содержание законопроекта о том, что правительство оплачивает лечение", - говорится в сообщении.

Указано, что в Южной Корее государство оплачивает полную сумму расходов на лечение в случае заражения коронавирусом, согласно закону о предотвращении инфекционных заболеваний. Так, в среднем на одного пациента тратится 10 млн долой (примерно 8,3 тысячи долларов).