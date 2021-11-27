ru ua
Сб, 27 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Южная Корея планирует обязать невакцинированных платить за лечение от COVID-19

Новина українською →
Южная Корея, Суббота 27 ноября 2021 15:50
Южная Корея планирует обязать невакцинированных платить за лечение от COVID-19 Фото: Южная Корея планирует обязать невакцинированных платить за лечение от COVID-19 (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Власти Южной Кореи рассматривают отмену бесплатного лечения коронавируса. Оно будет касаться тех граждан, которые не привились от COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsis.

Как объясняют в правительстве, принятие такого решения должно повысить уровень иммунизации от коронавируса в стране, который, по последним данным, составляет 79,4% населения и 91,2% среди взрослого населения, но власть отмечает, что "этого недостаточно".

"Это обсуждалось, со стороны правительства будет рассмотрен законодательный аспект и то, как это воспримут граждане. Когда мы соберем это все вместе, в декабре можно будет на очередной сессии парламента отредактировать содержание законопроекта о том, что правительство оплачивает лечение", - говорится в сообщении.

Указано, что в Южной Корее государство оплачивает полную сумму расходов на лечение в случае заражения коронавирусом, согласно закону о предотвращении инфекционных заболеваний. Так, в среднем на одного пациента тратится 10 млн долой (примерно 8,3 тысячи долларов).

Напомним, что ранее соответствующее заявление прозвучало в Сингапуре. Там власть заявила о том, что больше не будет предоставляться бесплатное лечение для инфицированных коронавирусом, которые не прививались от COVID.

Читайте РБК-Украина в Google News
Южная Корея Коронавирус
NEWS
Сегодня в Украине чтят память жертв Голодомора
Сегодня в Украине чтят память жертв Голодомора
DAILY
Симптомы "на память". Что такое постковидный синдром и кому он грозит
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Симптомы "на память". Что такое постковидный синдром и кому он грозит