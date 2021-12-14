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Південна Корея побила антирекорд по смертності від COVID з початку пандемії

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Південна Корея, Вівторок 14 грудня 2021 13:27
Південна Корея побила антирекорд по смертності від COVID з початку пандемії
Автор: Іванна Шовкун

У понеділок, 13 грудня, у Південній Кореї від коронавірусу померла найбільша кількість громадян з початку пандемії. При цьому лікарні країни щосили намагаються впоратися зі зростанням числа тяжкохворих пацієнтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За добу у Південній Кореї зареєстрували 94 смертельні випадки. У цей же час критичні випадки досягли рекордного рівня - 906. Усього за 13 грудня зафіксували 5 567 нових заражень.

За словами високопоставленого чиновника міністерства охорони здоров'я Пака Хяна, медичні ресурси швидко закінчуються в Сеулі та прилеглих мегаполісах, де близько 86% відділень інтенсивної терапії, призначених для пацієнтів з COVID-19, вже зайняті.

У Південній Кореї вакциновано 81,3% населення. Загалом у країні проживає 52 мільйони жителів. Але тільки 13,9% з них отримали третю дозу вакцини проти COVID.

Нагадаємо, з 3 грудня Південна Корея встановила обов'язковий 10-денний карантин для всіх міжнародних мандрівників.

Також влада Південної Кореї розглядає скасування безкоштовного лікування коронавірусу. Воно може стосуватися тих громадян, які не прищепилися від COVID-19.

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