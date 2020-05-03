Южная Корея ослабит карантин с 6 мая

Иллюстративное фото (freepik)

Власти заявляют, что стране в значительной степени удалось поставить под контроль вспышку коронавируса

Южная Корея ослабит правила социального дистанцирования с 6 мая, что позволит поэтапно возобновить бизнес, чтобы справится с последствиями пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Премьер-министр страны Чунг Сиекюн заявил, что властям в значительной степени удалось поставить под контроль вспышку коронавируса.

"Правительство позволит предприятиям возобновить работу на объектах, которые оставались закрытыми до сих пор, а также разрешит проведение собраний и мероприятий, если будет следовать рекомендация по дезинфекции", - сказал он.

Дальнейшее смягчение правил означает, что общественные учреждения, такие как парки, библиотеки, а также школы, могут открываться поэтапно, хотя Корейские центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендовали гражданам проявлять осторожность в повседневной жизни.

Также сообщается, что новые рекомендации правительства советуют всем оставаться дома три-четыре дня, если они плохо себя чувствуют, держаться подальше от других в общественных местах и ​​часто мыть руки.

Отметим, Южной Корее удалось сократить ежедневные случаи заражения COVID-19 с более чем 900 человек в феврале до примерно 10 в день на прошлой неделе.

Напомним, ранее Южная Корея выделила Украине 700 тысяч долларов на борьбу с коронавирусом. Транш является безвозвратной гуманитарной помощью, а не кредитом.

Также РБК-Украина писало, что страна намерена провести клинические испытания препарата нового типа для борьбы с COVID-19 на основе выделенных антител в текущем году, а в 2021 году наладить его выпуск.