Південна Корея послабить карантин з 6 травня

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Влада заявляє, що країні значною мірою вдалося поставити під контроль спалах коронавірусу

Південна Корея послабить правила соціального дистанціювання з 6 травня, що дозволить поетапно відновити бізнес, щоб впоратися з наслідками пандемії коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Прем'єр-міністр країни Чунг Сиєкюн заявив, що владі значною мірою вдалося поставити під контроль спалах коронавірусу.

"Уряд дозволить підприємствам відновити роботу на об'єктах, які залишалися закритими досі, а також дозволить проведення зборів і заходів, якщо буде дотримуватися рекомендація по дезінфекції", - сказав він.

Подальше пом'якшення правил означає, що громадські установи, такі як парки, бібліотеки, а також школи, можуть відкриватися поетапно, хоча Корейські центри з контролю і профілактики захворювань рекомендували громадянам проявляти обережність у повсякденному житті.

Також повідомляється, що нові рекомендації уряду радять усім залишатися вдома три-чотири дні, якщо вони погано себе почувають, триматися подалі від інших у громадських місцях і часто мити руки.

Зазначимо, Південній Кореї вдалося скоротити щоденні випадки зараження COVID-19 з більш ніж 900 осіб у лютому до приблизно 10 в день минулого тижня.

Нагадаємо, раніше Південна Корея виділила Україні 700 тисяч доларів на боротьбу з коронавірусом. Транш є безповоротною гуманітарною допомогою, а не кредитом.

Також РБК-Україна писало, що країна має намір провести клінічні випробування препарату нового типу для боротьби з COVID-19 на основі виділених антитіл в поточному році, а у 2021 році налагодити його випуск.