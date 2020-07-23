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Южная Африка вновь закрывает все школы на месяц

Кейптаун, Четверг 23 июля 2020 22:30
Южная Африка вновь закрывает все школы на месяц
Фото: Сирил Рамафоса (flickr.com governmentza)
Автор: Роман Калиниченко

Ежедневно в ЮАР регистрируют около 13 тысяч случаев коронавируса

По мере того, как число заболевших коронавирусом в Южной Африке продолжает расти, власти решили снова закрыть все школы. Учебный процесс приостановят до 24 августа.

Об этом заявил во время брифинга президент ЮАР Сирил Рамафоса.

Он напомнил, что закрытые в марте из-за карантина школы начали открываться месяц назад. Второй этап возобновления учебного процесса стартовал 6 июля. Однако из-за роста числа заболевших сейчас все чаще звучат призывы вновь закрыть школы.

"По мере того, как Южная Африка приближается к своему пику инфекций COVID-19, мы должны принять осторожный подход, чтобы школы не стали местом распространения инфекции. Поэтому Кабинет министров решил, что все государственные школы должны сделать перерыв на следующие четыре недели", - заявил Рамафоса.

Он уточнил, что школы будут закрыты с 27 июля, а вновь откроются 24 августа.

Рост заболеваемости коронавирусом в ЮАР начался в начале лета. Тогда регистрировали по 3 тысячи случаев ежедневно. По состоянию на сейчас, суточный показатель зараженных вырос до более 13 тысяч.

Напомним, в мае Всемирная организация здравоохранения заявила, что Африка может столкнуться с "тихой эпидемией" коронавируса.

На данный момент Южная Африка занимает пятое месте в мире по числу зараженных: с начала пандемии коронавирусом заболело почти 400 тысяч человек, большая часть выздоровела.

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