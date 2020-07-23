Південна Африка знову закриває всі школи на місяць

Фото: Сиріл Рамафоса (flickr.com governmentza)

Щодня в ПАР реєструють близько 13 тисяч випадків коронавірусу

У міру того, як число хворих на коронавірус у Південній Африці продовжує зростати, влада вирішила знову закрити всі школи. Навчальний процес призупиненять до 24 серпня.

Про це заявив під час брифінгу президент ПАР Сиріл Рамафоса.

Він нагадав, що закриті у березні через карантин школи почали відкриватися місяць тому. Другий етап відновлення навчального процесу стартував 6 липня. Однак через зростання числа хворих зараз все частіше звучать заклики знову закрити школи.

"У міру того, як Південна Африка наближається до свого піку інфекцій COVID-19, ми повинні прийняти обережний підхід, щоб школи не стали місцем розповсюдження інфекції. Тому Кабінет міністрів вирішив, що всі державні школи повинні зробити перерву на наступні чотири тижні", - заявив Рамафоса.

Він уточнив, що школи будуть закриті з 27 липня, а знову відкриються 24 серпня.

Зростання захворюваності коронавірусом в ПАР почалося на початку літа. Тоді реєстрували за 3 тисячі випадків щодня. Станом на зараз, добовий показник заражених зріс до понад 13 тисяч.

Нагадаємо, у травні Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що Африка може зіткнутися з "тихою епідемією" коронавірусу.

На даний момент Південна Африка займає п'яте місце у світі за кількістю заражених: з початку пандемії коронавірусом захворіло майже 400 тисяч осіб, більша частина одужала.