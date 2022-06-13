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Южная Африка нацелилась принять этап Формулы-1: известны сроки

Фото: Автодром "Кьялами" в провинции Гаутенг (facebook.com/TheKyalamiGrandPrixCircuit)
Автор: Антон Федорцив

Промоутеры из Южно-Африканской Республики усилили работу над возвращением континента в календарь Королевских автогонок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Motorsport.

Потенциальные организаторы гран-при стремятся провести гонку Формулы-1 уже в 2023 году. Новым старым домом "Больших призов" в Южной Африке должна стать трасса "Кьялами".

Промоутеры интенсифицировали переговоры с руководством Формулы-1. После Гран-при Азербайджана босс автогонок Стефано Доменикали якобы улетел в ЮАР, чтобы провести встречу с местными инвесторами.

Ранее Гран-при ЮАР собирались вернуть в календарь в 2024 году. Однако теперь событие может произойти годом ранее. Правда, для этого либо придется изменить регламент, либо избавиться от одной из нынешних гонок.

В этом году в календаре Формулы-1 "всего" 22 гран-при. На следующий год анонсировали возвращение Катара и Лас-Вегаса и, возможно, Китая. Договор согласия Королевских автогонок в свою очередь зафиксировал лимит сезона на уровне 24 гонки.

Гран-при Южной Африки входило в календарь Ф1 в 1962-1993 гг. с перерывами. В частности, автодром "Кьялами" принимал гонки в 1967-1980, 1982-1985 и 1992-1993 гг. Последний победитель Гран-При Южной Африки – Ален Прост на "Уильямсе".

К слову, пилот "Ред Булл" Ферстаппен победил на Гран-при Азербайджана после очередного провала "Феррари".

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Формула-1