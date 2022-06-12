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Ферстаппен торжествовал на Гран-при Азербайджана после двойного схода "Феррари"

Новина українською →
Баку, Воскресенье 12 июня 2022 15:54
Ферстаппен торжествовал на Гран-при Азербайджана после двойного схода "Феррари" Фото: Макс Ферстаппен укрепил лидерство в чемпионате (twitter.com/redbullracing)
Автор: Антон Федорцив

Победой действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена и дублем конюшни "Ред Булл" завершился Гран-при Азербайджана-2022 по улицам Баку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итоги гонки.

Старт выиграл Серхио Перес, который лучше среагировал на отключение огней и обошел Шарля Леклера из "Феррари". Тем не менее, монегаск в течение первого отрезка держался в двух секундах от мексиканца, опережая Ферстаппена.

На 9-м круге из-за технических проблем вынужден был досрочно завершить гонку другой пилот "Феррари" – Карлос Сайнс. Администрация гонки объявила режим виртуального автомобиля безопасности, чем воспользовалась группа гонщиков во главе с Леклером и уехала в боксы за новыми шинами.

Казалось, что "Ред Булл" прогадал. Леклер начал стабильно сокращать отставание от Переса и Ферстаппена. В конце концов они поехали на плановый пит-стоп и первый номер "Феррари" вышел в лидеры. Но счастье тифози было недолгим. На 20-м круге двигатель Леклера загорелся, и тот присоединился к Сайнсу в группе зрителей гран-при.

Зато окончательно интригу убил Ферстаппен. Нидерландец быстро догнал Переса и без труда обошел партнера по конюшне. В дальнейшем разрывы между пилотами наверху пелетона только росли.

А все интересное происходило в "другой лиге", где Хэмилтон прорвался на 4-е место за Расселом, пятым финишировал Пьер Гасли ("Альфа Таури"), а шестым – Себастьян Феттель ("Астон Мартин"). Дополнили топ-10 Фернандо Алонсо ("Альпин"), Даниэль Риккардо, Ландо Норрис (оба – "Макларен") и Эстебан Окон ("Альпин").

Классификация Гран-при Азербайджана-2022:

  1. Макс Ферстаппен
  2. Серхио Перес (+20.823)
  3. Джордж Расселл (+45.995)


Благодаря победе в Баку, Ферстаппен закрепился в лидерах чемпионата. В активе нидерландца 150 очков. На второе место поднялся Перес (129 баллов), а Леклер опустился на третье место (116). В Кубке конструкторов наверху "Ред Булл" (279 пунктов), который опережает "Феррари" (199) и "Мерседес" (161).

К слову, компания Apple приобрела права на киноленту о Формуле-1 с Питтом и Хэмилтоном.

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