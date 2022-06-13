RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Південна Африка націлилася прийняти етап Формули-1: відомі терміни

Фото: Автодром "К'яламі" в провінції Гаутенг (facebook.com/TheKyalamiGrandPrixCircuit)
Автор: Антон Федорців

Промоутери з Південно-Африканської Республіки посилили роботу над поверненням континенту в календар Королівських автоперегонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Motorsport.

Потенційні організатори гран-прі прагнуть провести гонку Формули-1 вже в 2023 році. Новою старою домівкою "Великих призів" у Південній Африці повинна стати траса "К'яламі".

Промоутери інтенсифікували перемовини з керівництвом Формули-1. Після Гран-прі Азербайджану бос автоперегонів Стефано Доменікалі нібито полетів до ПАР, щоб провести зустріч із місцевими інвесторами.

Раніше Гран-прі ПАР збиралися повернути до календаря у 2024 році. Проте, тепер подія може статися на рік раніше. Щоправда, для цього або доведеться змінити регламент, або позбутися однієї з нинішніх гонок.

Цьогоріч у календарі Формули-1 "лише" 22 гран-прі. На наступний рік анонсували повернення Катару та Лас-Вегасу та, можливо, Китаю. Натомість Договір згоди Королівських автоперегонів зафіксував ліміт сезону на рівні 24 гонки.

Гран-прі Південної Африки входило в календар Ф1 у 1962-1993 рр. із перервами. Зокрема, автодром "К'яламі" приймав перегони в 1967-1980, 1982-1985 і 1992-1993 рр. Останній переможець Гран-Прі Південної Африки – Ален Прост на "Вільямсі".

До слова, пілот "Ред Булла" Ферстаппен переміг на Гран-прі Азербайджану після чергового провалу "Феррарі".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Формула-1