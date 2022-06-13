Південна Африка націлилася прийняти етап Формули-1: відомі терміни

Потенційні організатори гран-прі прагнуть провести гонку Формули-1 вже в 2023 році. Новою старою домівкою "Великих призів" у Південній Африці повинна стати траса "К'яламі".

Промоутери інтенсифікували перемовини з керівництвом Формули-1. Після Гран-прі Азербайджану бос автоперегонів Стефано Доменікалі нібито полетів до ПАР, щоб провести зустріч із місцевими інвесторами.

Раніше Гран-прі ПАР збиралися повернути до календаря у 2024 році. Проте, тепер подія може статися на рік раніше. Щоправда, для цього або доведеться змінити регламент, або позбутися однієї з нинішніх гонок.

Цьогоріч у календарі Формули-1 "лише" 22 гран-прі. На наступний рік анонсували повернення Катару та Лас-Вегасу та, можливо, Китаю. Натомість Договір згоди Королівських автоперегонів зафіксував ліміт сезону на рівні 24 гонки.

Гран-прі Південної Африки входило в календар Ф1 у 1962-1993 рр. із перервами. Зокрема, автодром "К'яламі" приймав перегони в 1967-1980, 1982-1985 і 1992-1993 рр. Останній переможець Гран-Прі Південної Африки – Ален Прост на "Вільямсі".