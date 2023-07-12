"Ювілейна ціль". Спецпідрозділ СБУ знищив уже 400 одиниць техніки РФ (відео)

Спецпідрозділ "Білий вовк" Центру спецоперацій "А" знищив 400 одиниць ворожої техніки від початку повномасштабного вторгнення Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
"Спецпідрозділ "Білий вовк" Центру спецоперацій "А" СБУ відсвяткував 400-ту ювілейну ціль", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що стільки ворожої техніки знищили воїни саме цього підрозділу з початку повномасштабного вторгнення. А під час самого "святкування" вони додатково спалили:
Зазначається, що на ранок середи, 12 липня, вони склали 510 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 235 530 військових.
Сьогодні командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав, як бійці 92-ї окремої механізованої бригади на Сватівському напрямку знищили розвідувальний безпілотник росіян типу "Орлан".
Також українські воїни протягом минулої доби здійснили 1397 вогневих завдань на Таврійському напрямку. Знищили більше двох рот росіян.
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