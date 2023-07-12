"Ювілейна ціль". Спецпідрозділ СБУ знищив уже 400 одиниць техніки РФ (відео)

"Спецпідрозділ "Білий вовк" Центру спецоперацій "А" СБУ відсвяткував 400-ту ювілейну ціль", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що стільки ворожої техніки знищили воїни саме цього підрозділу з початку повномасштабного вторгнення. А під час самого "святкування" вони додатково спалили:

2 танки;

4 БТР;

1 САУ "Акація";

2 бронеавтомобілі;

2 вантажівки;

РЕБ "Поле-21".

Втрати Росії у війні проти України

Зазначається, що на ранок середи, 12 липня, вони склали 510 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 235 530 військових.

Сьогодні командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав, як бійці 92-ї окремої механізованої бригади на Сватівському напрямку знищили розвідувальний безпілотник росіян типу "Орлан".

Також українські воїни протягом минулої доби здійснили 1397 вогневих завдань на Таврійському напрямку. Знищили більше двох рот росіян.