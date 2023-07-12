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"Юбилейная цель". Спецподразделение СБУ уничтожило уже 400 единиц техники РФ (видео)

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Спецподразделение "Белый волк" Центра спецопераций "А" уничтожило 400 единиц вражеской техники с начала полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

"Спецподразделение "Белый волк" Центра спецопераций "А" СБУ отпраздновало 400-ю юбилейную цель", - говорится в сообщении.

Отмечается, что столько вражеской техники уничтожили воины именно этого подразделения с начала полномасштабного вторжения. А во время самого "празднования" они дополнительно сожгли:

  • 2 танка;
  • 4 БТР;
  • 1 САУ "Акация";
  • 2 бронеавтомобиля;
  • 2 грузовика;
  • РЭБ "Поле-21".

Потери России в войне против Украины

Отмечается, что к утру среды, 12 июля, они составили 510 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 235 530 военных.

Сегодня командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал, как бойцы 92-й отдельной механизированной бригады на Сватовском направлении уничтожили разведывательный беспилотник россиян типа "Орлан".

Также украинские воины за прошедшие сутки осуществили 1397 огневых задач на Таврическом направлении. Уничтожили более двух рот россиян.

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