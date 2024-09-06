Ювілей Роналду, шотландські гірки Польщі, історія від Сан-Марино: що сталося у Лізі націй

У центральному протистоянні вечора португальці здолали Хорватію. Допоміг швидкий гол – Далот на 7-й хвилині в ролі центрфорварда розібрався з обороною і воротарем балканців у межах штрафного. А в середині тайму Роналду в дотик оформив 900-й гол у кар'єрі (131 м'яч у футболці національної команди), замкнувши навіс Мендеша. Автогол Далота хорватську збірну не врятував.

Справжній фестиваль відбувся в Глазго. Збірна Польщі шокувала "Тартанову армію" голами на початку та під завісу першого тайму – Шиманьскі класно поклав під стійку метрів із 25-ти, а Лєвандовскі реалізував пенальті. Шотландці повернулися після перерви з м'ячами новачків італійського "Наполі" Гілмора та Мактомінея. Утім, Залєвскі одинадцятиметровим на 90+7-й вирвав 3 очки для "Кадри".

Два учасники плей-офф Євро-2024 перетнулися в Копенгагені. Данці під завісу зустрічі зуміли дотиснути Швейцарію, яка весь тайм грала вдесятьох, а на фінальні хвилини залишилася вдев'ятьох. Відкрив рахунок Доргу, пробивши в ближній з гострого кута. Закріпив перевагу збірної Данії Хьойберг ударом у дотик із лінії штрафного майданчика після блискавичної комбінації господарів.

Воістину історичний матч відбувся в одній з мікродержав. Збірна Сан-Марино героїчно здобула перемогу над Ліхтенштейном. Апеннінці оформили гол на 53-й хвилині – Сенсолі проштовхнув м'яч за лінію, скориставшись неузгодженістю оборони. Господарі втримали рахунок і відсвяткували першу (!) в історії перемогу в офіційних матчах. У неофіційних же поєдинках санмаринці не перемагали 20 років.