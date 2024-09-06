Юбилей Роналду, шотландские горки Польши, история от Сан-Марино: что произошло в Лиге наций

В центральном противостоянии вечера португальцы одолели Хорватию. Помог быстрый гол – Далот на 7-й минуте в роли центрфорварда разобрался с обороной и вратарем балканцев в пределах штрафной. А в середине тайма Роналду в касание оформил 900-й гол в карьере (131 мяч в футболке национальной команды), замкнув навес Мендеша. Автогол Далота хорватскую сборную не спас.

Настоящий фестиваль состоялся в Глазго. Сборная Польши шокировала "Тартановую армию" голами в начале и под занавес первого тайма – Шиманьски классно уложил под штангу метров с 25-ти, а Левандовски реализовал пенальти. Шотландцы вернулись после перерыва с мячами новичков итальянского "Наполи" Гилмора и Мактоминея. Впрочем, Залевски одиннадцатиметровым на 90+7-й вырвал 3 очка для "Кадры".

Два участника плей-офф Евро-2024 пересеклись в Копенгагене. Датчане под занавес встречи сумели дожать Швейцарию, которая весь тайм играла вдесятером, а на финальные минуты осталась вдевятером. Открыл счет Доргу, пробив в ближний с острого угла. Закрепил преимущество сборной Дании Хейбьерг ударом в касание с линии штрафной после молниеносной комбинации хозяев.

Поистине исторический матч состоялся в одном из микрогосударств. Сборная Сан-Марино героически одержала победу над Лихтенштейном. Апеннинцы оформили гол на 53-й минуте – Сенсоли протолкнул мяч за линию, воспользовавшись несогласованностью обороны. Хозяева удержали счет и отметили первую (!) в истории победу в официальных матчах. В неофициальных поединках сан-маринцы не побеждали 20 лет.