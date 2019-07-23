"Ювентус" зацікавлений в придбанні Неймара

Фото: Неймар (psg.fr)

Клуб готовий віддати за бразильця двох футболістів

"Ювентус" проявляє зацікавленість в перехід бразильського нападника "Парі Сен-Жермен" Неймара. Про це повідомляє El Mundo Deportivo.

Туринський клуб також готовий включити в угоду двох футболістів основного складу - французького хавбека Блеза Матюїді і аргентинського форварда Пауло Дібалу.

Відзначається, що французи не зацікавлені в обміні гравцями і розраховує отримати за Неймара саме грошову компенсацію.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що мадридський "Реал" запропонував за Неймара 90 млн євро і валлійського нападника команди Гарета Бейла.

Неймар влітку 2017 року залишив "Барселону" і перейшов в ПСЖ за 222 млн євро, ставши найдорожчим футболістом в історії. Раніше повідомлялось, що він готовий на зниження зарплати заради повернення в склад каталонців.