UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Ювентус" влаштував гольовий фестиваль із "Аталантою" на користь конкурентів: відео

Фото: Туринці святкують один із трьох забитих м'ячів (facebook.com/Juventus)
Автор: Антон Федорців

Феєричною нічиєю закінчився матч 19-го туру італійської Серії А між туринським "Ювентусом" і "Аталантою" з Бергамо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Італія, Серія A, 19-й тур

"Ювентус" – "Аталанта" – 3:3

Голи: Ді Марія, 25 (пенальті), Мілік, 34, Даніло, 65 – Лукман, 4, 53, Мехле, 46

Гості повели в рахунку вже в дебюті, коли Лукман прийняв пас на вході в штрафний майданчик, просунувся вперед і потужно пробив у ближній кут – Щенсни випустив м'яч у ворота. Та до перерви туринці зуміли відігратися. А згодом вже були й попереду.

Спершу Ді Марія упевнено реалізував одинадцятиметровий після втручання VAR. Далі ж відзначився поляк Мілік. Форвард із центру карної зони в один дотик замкнув подачу Фаджолі з правого флангу.

"Аталанта" відповіла двома голами за 7 стартових хвилин другої половини. Блискавична комбінація бергамасків після відбору на чужій половині завершилася голом Мехле. А на 53-й хвилині дубль оформив Лукман – замкнув головою навіс Бога. "Юве" відігрався завдяки стандарту, коли Даніло потужно пробив після скидки партнера.

Більше команди не забивали та поділили важливі очки в боротьбі за єврокубки. "Аталанта" тепер іде в чемпіонаті Італії на 5-й сходинці (35 очок). Натомість "Стара синьйора" – на 9-й позиції (23 пункти).

До слова, раніше "Ювентус" втратив 15 очок у турнірній таблиці через фінансові махінації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЮвентусЧемпіонат Італії