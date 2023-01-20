"Ювентус" втратив 15 очок через фінансові махінації

Футбольний клуб "Ювентус" позбавлено 15 очок у таблиці Серії А через справу про фінансові махінації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky Sports .

Суд Федерації футболу Італії (FIGC) задовольнив клопотання прокурора, який вимагав покарати клуб у справі фіктивного приросту капіталу.

Прокурор просив зняти з "Ювентуса" дев'ять очок. У справі проходили інші клуби, проте суд виправдав їх.

Через зняття балів клуб тепер посідає 10 місце в Серії А з 22 очками. "Ювентус" може подати апеляцію на це рішення.

"Ювентус" звинувачувався у завищенні трансферної вартості гравців, а також заниженні даних про витрати на співробітників та приховування справжнього розміру зарплат футболістів.

Клуб не вперше потрапляє до фінансового скандалу. У 2006 році клуб виключили із Серії A.

Тоді було доведено, що "Ювентус" підкуповував арбітрів. Президента клубу Лучано Моджі було довічно відсторонено від футболу, а "Юве" втратив два чемпіонські титули.

У 2011 році після арешту кількох членів Камори (неаполітанська мафія), з'явилася інформація про більш ніж 150 договірних матчів, зіграних у чемпіонатах Італії, Іспанії та країнах Південної Америки.

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