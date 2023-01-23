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"Ювентус" устроил голевой фестиваль с "Аталантой" в пользу конкурентов: видео

Фото: Туринцы празднуют один из трех забитых мячей (facebook.com/Juventus)
Автор: Антон Федорцив

Феерической ничьей закончился матч 19-го тура итальянской Серии А между туринским "Ювентусом" и "Аталантой" с Бергамо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Италия, Серия A, 19-й тур

"Ювентус" – "Аталанта" – 3:3

Голы: Ди Мария, 25 (пенальти), Милик, 34, Данило, 65 – Лукман, 4, 53, Мехле, 46

Гости повели в счете уже в дебюте, когда Лукман принял пас на входе в штрафную, продвинулся вперед и мощно пробил в ближний угол – Щенсны выпустил мяч в ворота. Но до перерыва туринцы сумели отыграться. А потом уже были и впереди.

Сначала Ди Мария уверенно реализовал одиннадцатиметровый после вмешательства VAR. Дальше отличился поляк Милик. Форвард из центра штрафной зоны в одно касание замкнул подачу Фаджоли с правого фланга.

"Аталанта" ответила двумя голами в 7 стартовых минут второй половины. Молниеносная комбинация бергамасков после отбора на чужой половине завершилась голом Мехле. А на 53-й минуте дубль оформил Лукман – замкнул головой навес Бога. "Юве" отыгрался благодаря стандарту, когда Данило мощно пробил после скидки партнера.

Больше команды не забивали и поделили важные очки в борьбе за еврокубки. "Аталанта" теперь идет в чемпионате Италии на 5-й строчке (35 очков). В свою очередь "Старая синьора" – на 9-й позиции (23 пункта).

К слову, ранее "Ювентус" потерял 15 очков в турнирной таблице из-за финансовых махинаций.

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