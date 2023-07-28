"Ювентус" на рік виключили з єврокубків УЄФА: подробиці

Президент "Ювентуса" Джанлука Ферреро заявив, що він шкодує про рішення органу УЄФА з фінансового контролю клубів.

"Однак ми вирішили не оскаржувати це рішення. Це рішення відповідає рішенню, ухваленому в травні минулого року", - сказав він.

Фактично клуб буде виключено з Ліги конференцій на сезон 2023-2024. Місце Ювентуса в Лізі конференцій займе Фіорентина, яка за підсумками минулого розіграшу Серії А посіла 8 місце в турнірній таблиці.

Що цьому передувало

У листопаді 2022 року рада директорів на чолі з президентом клубу подала у відставку. Це відбулось на тлі збитків та розслідування прокуратури Туріна.

Зазначається, що у "Ювентусі" за допомогою хибних даних із зарплат та вартості футболістів у рамках обмінів коригували бюджет.

Також повідомляється, що клуб мав домовленість із гравцями щодо виплат під час пандемії коронавірусу. Їх могли не документувати.