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"Ювентус" на год исключили из еврокубков УЕФА: подробности

Фото: Иллюстративное фото (facebook.com/Juventus)
Автор: Дмитрий Браславский

Итальянский футбольный клуб "Ювентус" на год исключен из еврокубков. Он также получил штраф в размере 20 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение УЕФА, о котором пишет Sky Sport.

Президент "Ювентуса" Джанлука Ферреро заявил, что он сожалеет о решении органа УЕФА по финансовому контролю клубов.

"Однако мы решили не оспаривать это решение. Это решение соответствует решению, принятому в мае прошлого года", - сказал он.

Фактически клуб будет исключен из Лиги конференций на сезон 2023-2024. Место Ювентуса в Лиге конференций займет Фиорентина, которая по итогам прошлого розыгрыша Серии А заняла 8 место в турнирной таблице.

Что этому предшествовало

В ноябре 2022 года совет директоров во главе с президентом клуба подал в отставку. Это произошло на фоне убытков и расследования прокуратуры Турина.

Отмечается, что в "Ювентусе" с помощью ложных данных по зарплатам и стоимости футболистов в рамках обменов корректировали бюджет.

Также сообщается, что клуб имел договоренность с игроками о выплатах во время пандемии коронавируса. Их могли не документировать.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" был лишен очков в Серии А. "Старая синьора" потеряла 10 очков по решению Федерального апелляционного суда.

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