"Ювентус" на год исключили из еврокубков УЕФА: подробности

Президент "Ювентуса" Джанлука Ферреро заявил, что он сожалеет о решении органа УЕФА по финансовому контролю клубов.

"Однако мы решили не оспаривать это решение. Это решение соответствует решению, принятому в мае прошлого года", - сказал он.

Фактически клуб будет исключен из Лиги конференций на сезон 2023-2024. Место Ювентуса в Лиге конференций займет Фиорентина, которая по итогам прошлого розыгрыша Серии А заняла 8 место в турнирной таблице.

Что этому предшествовало

В ноябре 2022 года совет директоров во главе с президентом клуба подал в отставку. Это произошло на фоне убытков и расследования прокуратуры Турина.

Отмечается, что в "Ювентусе" с помощью ложных данных по зарплатам и стоимости футболистов в рамках обменов корректировали бюджет.

Также сообщается, что клуб имел договоренность с игроками о выплатах во время пандемии коронавируса. Их могли не документировать.