"Ювентус" позбавлений очок у Серії А: яка актуальна позиція команди

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA .

"Стара синьйора" втратила 10 очок за рішенням Федерального апеляційного суду. Феміда відхилила позов туринців і відновила дію санкцій.

У січні 36-разовий чемпіон Італії був позбавлений 15-ти пунктів за шахрайство зі звітністю. Менеджмент "Ювентуса" регулярно показував приріст капіталу, хоча він насправді був штучним. Для цього туринці розробили схему з фіктивними плюсваленцами – різницею між трансферною і балансовою вартістю гравців.

"Юве" повернули 15 очок на час розгляду апеляції. Тепер прокурор вимагав покарати туринців позбавленням 11-ти пунктів, але суддя постановив відняти від доробку "Старої синьйори" 10 балів. На цей момент "Ювентус" опустився на 7-ме місце.

Підопічні Массіміліано Аллегрі мають в активі 59 очок і за два тури до кінця чемпіонату вони відстають від зони Ліги чемпіонів на 5 пунктів. Щоправда, туринці ще мають матч проти "Емполі" в запасі. Поєдинок завершиться в понеділок увечері.