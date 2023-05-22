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"Ювентус" позбавлений очок у Серії А: яка актуальна позиція команди

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Турин, Понеділок 22 травня 2023 21:59
"Ювентус" позбавлений очок у Серії А: яка актуальна позиція команди Фото: "Стара синьйора" не гратиме в Лізі чемпіонів 2023/24 (facebook.com/Juventus)
Автор: Антон Федорців

Зняття залікових пунктів у турнірній таблиці чемпіонату Італії вдруге впродовж нинішнього сезону спіткало туринський "Ювентус".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

"Стара синьйора" втратила 10 очок за рішенням Федерального апеляційного суду. Феміда відхилила позов туринців і відновила дію санкцій.

У січні 36-разовий чемпіон Італії був позбавлений 15-ти пунктів за шахрайство зі звітністю. Менеджмент "Ювентуса" регулярно показував приріст капіталу, хоча він насправді був штучним. Для цього туринці розробили схему з фіктивними плюсваленцами – різницею між трансферною і балансовою вартістю гравців.

"Юве" повернули 15 очок на час розгляду апеляції. Тепер прокурор вимагав покарати туринців позбавленням 11-ти пунктів, але суддя постановив відняти від доробку "Старої синьйори" 10 балів. На цей момент "Ювентус" опустився на 7-ме місце.

Підопічні Массіміліано Аллегрі мають в активі 59 очок і за два тури до кінця чемпіонату вони відстають від зони Ліги чемпіонів на 5 пунктів. Щоправда, туринці ще мають матч проти "Емполі" в запасі. Поєдинок завершиться в понеділок увечері.

До слова, у вихідні "Манчестер Сіті" здобув чемпіонський титул АПЛ достроково.

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