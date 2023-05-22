UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Ювентус" позбавлений очок у Серії А: яка актуальна позиція команди

Фото: "Стара синьйора" не гратиме в Лізі чемпіонів 2023/24 (facebook.com/Juventus)
Автор: Антон Федорців

Зняття залікових пунктів у турнірній таблиці чемпіонату Італії вдруге впродовж нинішнього сезону спіткало туринський "Ювентус".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

"Стара синьйора" втратила 10 очок за рішенням Федерального апеляційного суду. Феміда відхилила позов туринців і відновила дію санкцій.

У січні 36-разовий чемпіон Італії був позбавлений 15-ти пунктів за шахрайство зі звітністю. Менеджмент "Ювентуса" регулярно показував приріст капіталу, хоча він насправді був штучним. Для цього туринці розробили схему з фіктивними плюсваленцами – різницею між трансферною і балансовою вартістю гравців.

"Юве" повернули 15 очок на час розгляду апеляції. Тепер прокурор вимагав покарати туринців позбавленням 11-ти пунктів, але суддя постановив відняти від доробку "Старої синьйори" 10 балів. На цей момент "Ювентус" опустився на 7-ме місце.

Підопічні Массіміліано Аллегрі мають в активі 59 очок і за два тури до кінця чемпіонату вони відстають від зони Ліги чемпіонів на 5 пунктів. Щоправда, туринці ще мають матч проти "Емполі" в запасі. Поєдинок завершиться в понеділок увечері.

До слова, у вихідні "Манчестер Сіті" здобув чемпіонський титул АПЛ достроково.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЮвентусЧемпіонат Італії