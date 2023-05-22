"Ювентус" лишен очков в Серии А: какая актуальная позиция команды

Снятие зачетных пунктов в турнирной таблице чемпионата Италии во второй раз в нынешнем сезоне постигло туринский "Ювентус".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.
"Старая синьора" потеряла 10 очков по решению Федерального апелляционного суда. Фемида отклонила иск туринцев и возобновила действие санкций.
В январе 36-кратный чемпион Италии был лишен 15-ти пунктов за мошенничество с отчетностью. Менеджмент "Ювентуса" регулярно показывал прирост капитала, хотя он на самом деле был искусственным. Для этого туринцы разработали схему с фиктивными плюсваленцами – разницей между трансферной и балансовой стоимостью игроков.
"Юве" вернули 15 очков на время рассмотрения апелляции. Теперь прокурор потребовал наказать туринцев лишением 11-ти пунктов, но судья постановил отнять от доробка "Старой синьоры" 10 баллов. На этот момент "Ювентус" опустился на 7-е место.
У подопечных Массимилиано Аллегри в активе 59 очков и за два тура до конца чемпионата они отстают от зоны Лиги чемпионов на 5 пунктов. Правда, у туринцев еще есть матч против "Эмполи" в запасе. Поединок завершится в понедельник вечером.
К слову, на выходных "Манчестер Сити" завоевал чемпионский титул АПЛ досрочно.
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