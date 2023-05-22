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"Ювентус" лишен очков в Серии А: какая актуальная позиция команды

Фото: "Старая синьора" не сыграет в Лиге чемпионов 2023/24 (facebook.com/Juventus)
Автор: Антон Федорцив

Снятие зачетных пунктов в турнирной таблице чемпионата Италии во второй раз в нынешнем сезоне постигло туринский "Ювентус".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

"Старая синьора" потеряла 10 очков по решению Федерального апелляционного суда. Фемида отклонила иск туринцев и возобновила действие санкций.

В январе 36-кратный чемпион Италии был лишен 15-ти пунктов за мошенничество с отчетностью. Менеджмент "Ювентуса" регулярно показывал прирост капитала, хотя он на самом деле был искусственным. Для этого туринцы разработали схему с фиктивными плюсваленцами – разницей между трансферной и балансовой стоимостью игроков.

"Юве" вернули 15 очков на время рассмотрения апелляции. Теперь прокурор потребовал наказать туринцев лишением 11-ти пунктов, но судья постановил отнять от доробка "Старой синьоры" 10 баллов. На этот момент "Ювентус" опустился на 7-е место.

У подопечных Массимилиано Аллегри в активе 59 очков и за два тура до конца чемпионата они отстают от зоны Лиги чемпионов на 5 пунктов. Правда, у туринцев еще есть матч против "Эмполи" в запасе. Поединок завершится в понедельник вечером.

К слову, на выходных "Манчестер Сити" завоевал чемпионский титул АПЛ досрочно.

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ЮвентусЧемпионат Италии