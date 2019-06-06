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"Ювентус" хочет вернуть Пирло в структуру клуба

Новости » Спорт    06.06.2019 - 15:35
"Ювентус" хочет вернуть Пирло в структуру клуба
Фото: Андреа Пирло (juventus.com)

Итальянец может занять пост тренера молодежной команды

Руководство туринского "Ювентуса" хочет заинтересовано в возвращении в клуб бывшего футболиста команды Андреа Пирло. Об этом сообщает Tuttosport. 

Президент туринцев Андреа Аньелли хочет, чтобы 40-летний футболист занял одну из тренерских должностей. "Ювентус" уже предложил итальянцу пост в молодежной команде U23 или в примавере.

По информации источника, экс-футболист уже даже общался с Маурицио Сарри, претендующим на должность главного тренера основного состава.

Пирло выступал в составе" Ювентуса" с 2011 по 2015 год и четыре раза стал чемпионом Италии.

Напомним, ранее сообщалось, Пирло может стать помощником Манчини в сборной Италии. 

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