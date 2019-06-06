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"Ювентус" хоче повернути Пірло в структуру клубу

Новини » Спорт    06.06.2019 - 15:35
"Ювентус" хоче повернути Пірло в структуру клубу
Фото: Андреа Пірло (juventus.com)

Італієць може зайняти пост тренера молодіжної команди

Керівництво туринського "Ювентуса" хоче зацікавлена в поверненні в клуб колишнього футболіста команди Андреа Пирло. Про це сообщает Tuttosport.

Президент туринців Андреа Аньєллі хоче, щоб 40-річний футболіст зайняв одну з тренерських посад. "Ювентус" вже запропонував йому посаду в молодіжній команді U23 або в прімавері.

За інформацією джерела, екс-футболіст вже навіть спілкувався з Мауріціо Саррі, який претендує на посаду головного тренера основного складу.

Пірло виступав у складі" Ювентуса" з 2011 по 2015 рік і чотири рази став чемпіоном Італії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, Пірло може стати помічником Манчіні у збірній Італії.

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