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Пирло может войти в тренерский штаб сборной Италии

НовостиСпорт    23.03.2018 - 16:39
Фото: Андреа Пирло (juventus.com)
Фото: Андреа Пирло (juventus.com)

Игрок провел встречу с представителям Федерации футбола

Бывший полузащитник "Ювентуса" и "Милана" Андреа Пирло может вернуться в сборную Италии в новом качестве. Об этом информирует Gazzetta dello Sport.

Футболист провел встречу с представителями Федерации футбола и дал согласие на работу в сборной страны, если ее главным тренером станет или главный тренер "Челси" Антонио Конте, или экс-наставник "Реала" и "Баварии" Карло Анчелотти. 

При этом он может рассмотреть вариант работы под управлением нынешнего исполняющего обязанности главного тренера сборной Луиджи ди Бьяджо.

Пирло завершил профессиональную карьеру в конце 2017 года. Он провел за основную сборную Италии 116 матчей, в которых забил 13 голов, а также выиграл с ней ЧМ-2006.

Напомним, вратарь туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон после завершения карьеры может получить работу в сборной Италии. 

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Теги публикации: Ювентус, Милан, сборная Италии, тренер  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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