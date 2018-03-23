Пирло может войти в тренерский штаб сборной Италии

Игрок провел встречу с представителям Федерации футбола

Бывший полузащитник "Ювентуса" и "Милана" Андреа Пирло может вернуться в сборную Италии в новом качестве. Об этом информирует Gazzetta dello Sport.

Футболист провел встречу с представителями Федерации футбола и дал согласие на работу в сборной страны, если ее главным тренером станет или главный тренер "Челси" Антонио Конте, или экс-наставник "Реала" и "Баварии" Карло Анчелотти.

При этом он может рассмотреть вариант работы под управлением нынешнего исполняющего обязанности главного тренера сборной Луиджи ди Бьяджо.

Пирло завершил профессиональную карьеру в конце 2017 года. Он провел за основную сборную Италии 116 матчей, в которых забил 13 голов, а также выиграл с ней ЧМ-2006.

Напомним, вратарь туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон после завершения карьеры может получить работу в сборной Италии.