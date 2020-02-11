"Ювентус" хочет переманить Гвардиолу из "Манчестер Сити"

Туринский "Ювентус" хочет переманить главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу. Об этом сообщает The Sun.

Итальянцы отчаянно хотят назначить Гвардиолу наставником своей команды, несмотря на то, что только летом назначили на этот пост Маурицио Сарри. Президент туринского клуба Андреа Аньелии считает, что 49-летний каталонский специалист способен вывести "Ювентус" на новый уровень и привести команду к долгожданной победе в Лиге чемпионов. При этом, если Пеп захочет переехать в Италию, он сможет в "Ювентусе" диктовать свои условия.

Контракт Гвардиолы с "горожанами" рассчитан до июня 2021 года. Под его руководством "Ман Сити" дважды становился чемпионом Англии (2017/18, 2018/19), дважды - обладателем Кубка Футбольной лиги (2018, 2019), Суперкубка страны (2018, 2019) и один раз завоевал с командой Кубок Англии (2018/19).

"Ювентус" делит первое место с "Интером" в турнирной таблице чемпионата Италии. Подопечные Маурицио Сарри в 23 турах набрали 54 очка. У идущего третьим "Лацио" - 53 очка.