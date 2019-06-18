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Сарри определился с первыми трансферными целями "Ювентуса"

Новости » Спорт    18.06.2019 - 13:53
Сарри определился с первыми трансферными целями "Ювентуса"
Фото: Маурицио Сарри (twitter.com/juventusfc)

Новый главный тренер хочет видеть в команде Икарди и Маркиньоса

Новоиспеченный наставник "Ювентуса" Маурицио Сарри определился с первыми трансферными приоритетами. Об этом сообщает Football Italia.

По информации издания, 60-летний специалист хочет видеть в своей команде защитника ПСЖ Маркиньоса и нападающего "Интера" Мауро Икарди.

Переход последнего осложняется из-за его высокой зарплаты в парижском клубе, где он зарабатывает 10,2 млн евро в год. Бразилец оформил 3 гола и 2 ассиста в 30 поединках минувшего розыгрыша Лиги 1.

Сделка по Икарди считается более вероятной из-за решения "нерадзурри" выставить игрока на трансфер. Аргентинец в прошедшем сезоне принял участие в 29 встречах Серии А, записав на свой счет 11 голов и 4 результативные передачи.

Напомним, "Челси" планирует вернуть Игуаина в "Ювентус" после окончания аренды.

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