Гвардиола назвал самое тяжелое поражение в тренерской карьере

Фото: Хосеп Гвардиола (fcbayern.com)

Тогда он возглавлял "Баварию"

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о самом болезненном поражении в своей карьере наставника. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

В сезоне-2013/2014, когда он возглавлял "Баварию", мюнхенский клуб встретился с мадридским "Реалом" в полуфинале Лиги чемпионов. В первом матче немецкий клуб на выезде уступил со счетом 0:1, но в ответной встрече в Мюнхене его команда пропустила четыре безответных гола. Тогда "Реал" в 10 раз в своей истории выиграл главный еврокубковый трофей, одолев в финале "Атлетико" (4:1).

"Худшее поражение? 0:4 от "Реала" с "Баварией". В тот день я возложил на себя всю вину. В том матче мы не могли играть в своём стиле. У "Реала" была отличная команда", - сказал Гвардиола.

Каталонский специалист возглавлял немецкий гранд в 2013-2016 годах. С командой он выигрывал Бундеслигу, но не смог взять Лигу чемпионов. После этого он перебрался в "Манчестер Сити", который возглавляет и по сей день. Контракт специалиста с "горожанами" рассчитан до лета 2021 года.