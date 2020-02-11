ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Ювентус" хочет переманить Гвардиолу из "Манчестер Сити"

Новости » Спорт     11.02.2020 - 09:02
"Ювентус" хочет переманить Гвардиолу из "Манчестер Сити"
Фото: Хосеп Гвардиола (mancity.com)

Итальянцы отчаянно хотят назначить специалиста наставником своей команды

Туринский "Ювентус" хочет переманить главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу. Об этом сообщает The Sun.

Итальянцы отчаянно хотят назначить Гвардиолу наставником своей команды, несмотря на то, что только летом назначили на этот пост Маурицио Сарри. Президент туринского клуба Андреа Аньелии считает, что 49-летний каталонский специалист способен вывести "Ювентус" на новый уровень и привести команду к долгожданной победе в Лиге чемпионов. При этом, если Пеп захочет переехать в Италию, он сможет в "Ювентусе" диктовать свои условия.

Контракт Гвардиолы с "горожанами" рассчитан до июня 2021 года. Под его руководством "Ман Сити" дважды становился чемпионом Англии (2017/18, 2018/19), дважды - обладателем Кубка Футбольной лиги (2018, 2019), Суперкубка страны (2018, 2019) и один раз завоевал с командой Кубок Англии (2018/19).

"Ювентус" делит первое место с "Интером" в турнирной таблице чемпионата Италии. Подопечные Маурицио Сарри в 23 турах набрали 54 очка. У идущего третьим "Лацио" - 53 очка.

"Манчестер Сити" следит за ситуацией вокруг Месси в "Барселоне" Помощник Гвардиолы в "Манчестер Сити" возглавил "Арсенал"
Новости Украины Манчестер СитиЮвентусГвардиола
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь