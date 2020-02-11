"Ювентус" хоче переманити Гвардіолу з "Манчестер Сіті"

Фото: Хосеп Гвардіола (mancity.com)

Італійці відчайдушно хочуть призначити фахівця наставником своєї команди

Туринський "Ювентус" хоче переманити головного тренера "Манчестер Сіті" Хосепа Гвардіолу. Про це повідомляє The Sun.

Італійці відчайдушно хочуть призначити Гвардіолу наставником своєї команди, попри те, що лише влітку призначили за цю посаду Мауріціо Саррі. Президент туринського клубу Андреа Аньель вважає, що 49-річний каталонський фахівець здатний вивести "Ювентус" на новий рівень і привести команду до довгоочікуваної перемоги в Лізі чемпіонів. При цьому, якщо Пеп захоче переїхати до Італії, він зможе в "Ювентусі" диктувати свої умови.

Контракт Гвардіоли з "городянами" розрахований до червня 2021 року. Під його керівництвом "Ман Сіті" двічі ставав чемпіоном Англії (2017/18, 2018/19), двічі - володарем Кубка Футбольної ліги (2018, 2019), Суперкубка країни (2018, 2019) і один раз завоював з командою Кубок Англії (2018/19).

"Ювентус" ділить перше місце з "Інтером" в турнірній таблиці чемпіонату Італії. Підопічні Мауріціо Саррі у 23 турах набрали 54 очки. У "Лаціо", який йде третім - 53 очки.